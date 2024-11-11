Тобольские школьники стали лучшими в конкурсе "Инженеры транспорта"

Школьники из с. Малая Зоркальцева Тобольского района стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Инженеры транспорта" - они изобрели робота-стюарда для поезда высокоскоростной магистрали, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В составе команды – ученики Малозоркальцевской школы Тобольского района Семен Мальгин, Матвей Мальгин и Никита Созонов. Наставник –преподаватель Алексей Цейнер.
За право выйти в финал на площадке кванториума Свердловской детской железной дороги боролись участники из Свердловской и Тюменской областей, Югры и Пермского края.
Школьникам из Тюменской области теперь предстоит защищать честь региона на отборочном федеральном этапе. Финал конкурса детских инженерных изобретений состоится в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге.
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