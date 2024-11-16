Тоболяки могут принять участие в "Сельском школьном стартапе"

Прием заявок на конкурс бизнес-идей "Сельский школьный стартап" в Тобольском районе продлится до 30 ноября включительно, анонсировали в соцсетях Тобольского района и "Образование Тобольского района". Участвовать могут школьники от 13 до 18 лет. Заявку можно подать по ссылке. В первой половине декабря 2024 года пройдет обучение для всех заявившихся ребят.

"Участвуя в конкурсе бизнес-идей "Сельский школьный стартап", обучающиеся получают профориентационные знания по предпринимательской деятельности, навыки составления бизнес-плана, самопрезентации, публичного выступления, становятся более уверены в себе", — добавили в пресс-службе.

Наиболее успешные бизнес-проекты получают финансовую и информационную поддержку администрации Тобольского муниципального района, их реализуют, - сообщает Тюменская линия.