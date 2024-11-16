Ишимскую молодежь научат творчеству

18 ноября в 17 часов В мультицентре "Моя территория" в Ишиме пройдет одно из событий проекта "Голос молодежи" — "Генерируем". Участников ждет интерактивное занятие, на котором они получат навыки формирования творческих идей в различных направлениях. Участие бесплатное, необходима регистрация до 17 ноября включительно в сообществе во "ВКонтакте" "Мультицентр “Моя территория” | Ишим".

На игре-генерации участники объединятся в команды, каждая из которых получит чистый манекен. Их задача — придумать и создать образ городского молодого человека, а затем "оживить" его, наполнив разнообразными характеристиками: от семейных и дружеских связей до внешности и состояния здоровья. Постепенно манекен обретет индивидуальность.

Завершающим этапом станет презентация — команды смогут представить своего персонажа. После выступления другие участники и эксперт обсудят детали и оценят, насколько тщательно проработан образ героя, - сообщает Мой-портал.ру.

"Данная генерация поможет участникам тщательно изучить проблемы, с которыми сталкивается молодежь, и на их основе создать свои творческие работы. Мы верим, что активное участие молодых людей в проекте "Голос молодежи" поможет привлечь внимание общественности к актуальным вопросам, стоящим перед молодым поколением", — рассказала Елена Голеньдяева, руководитель мультицентра "Моя территория".

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