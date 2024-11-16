Всем ли полезно молоко, пояснила нутрициолог

Потенциально каждый второй россиянин может испытывать лактазную недостаточность, считает нутрициолог Лидия Квашнина.

"Молоко может быть не самым лучшим выбором для тех, кто страдает избыточным весом, так как оно содержит галактозу (молочный сахар). Если противопоказания отсутствуют, полностью исключать молочные продукты из рациона не стоит, поскольку это может привести к понижению минеральной плотности костей и повышенному риску переломов из-за недостатка кальция", — утверждает Лидия Квашнина.

Она также уточняет, что если фермерское молоко прошло соответствующую проверку, то оно может быть более питательным, чем магазинное, поскольку в последнем после пастеризации и стерилизации остается меньше полезных веществ.

Айгуль Герасимова, интегративный нутрициолог из реабилитационного центра "Лучик света", говорит, что по критерию безопасности предпочтение стоит отдавать магазинному молоку. По ее словам, крупные производители проводят более 50 лабораторных анализов прежде, чем продукт будет разлит по упаковкам, а также следят за условиями транспортировки и хранения. Фермеры же не всегда могут гарантировать полную безопасность своей продукции, - сообщает АиФ-Тюмень.