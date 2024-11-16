Ялуторовский музей отметил 97-летие

Ялуторовскому музею исполнилось 97 лет. В гостях у сотрудников музейного комплекса побывали коллеги из Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Ялуторовский музейный комплекс является визитной карточкой города. Здесь бережно хранится богатейшая история, связанная с наследием декабристов, а также с именем известного промышленника и мецената, творца русской культуры С.И. Мамонтова.

Бережно собирая и сохраняя историю, богатое культурное наследие не только города, но и всего Тюменского региона, музей за эти годы принял множество посетителей, среди которых были и знаменитые личности.

Большой интерес у гостей из Тобольска вызвали экспозиции музея "Торговые ряды", "Ялуторовск: от острога до города", купеческая гостиная и уютная "Чайная", знакомящая с традициями сибирского гостеприимства. Программа мероприятия также включала знакомство с флорой и фауной Тюменского региона и посещение открытого фондохранилища.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.