Традиционная тюменская акция "Золотая голова – золотые пятерки" стартует в новом учебном году

В Тюмени с началом нового учебного года вновь стартует традиционная городская акция "Золотая голова — золотые пятерки". Первое мероприятие для школьников и их родителей состоится 8 сентября по адресу: ул. Мельникайте, 102. Регистрация в 10:00, начало розыгрыша в 11:00.
Благотворительный фонд "Золотое детство" проводит праздники "Золотая голова — золотые пятерки!" для жителей Тюмени на протяжении уже более 15 лет. Свыше 40 000 школьников уже получили призы за отличные оценки и стремление к знаниям.
В новом учебном году акция вновь готова поощрять учеников. Первый праздник после летних каникул состоится 8 сентября. Принять участие смогут как школьники, так и их родители. Ребятам для участия нужно принести свой дневник или распечатку из электронной ведомости с оценками за первую учебную неделю. За каждые три пятерки будет выдаваться купон. Его нужно опустить в специальный лотерейный барабан, а затем ждать розыгрыша призов.
Организаторы добавляют: если за первую учебную неделю еще не успел получить отличные отметки — не беда. Каждый участник праздника может принять участие в розыгрыше, получив при регистрации один купон. Среди главных призов — часы Casio и серебряное украшение.
Также впервые в рамках акции состоится розыгрыш призов среди родителей. Для участия нужно лишь прийти со своей семьей и зарегистрироваться.
"Многие родители признаются, что акция мотивирует ребят — школьники более ответственно подходят к учебе, подтягиваются по предметам, в которых отстают, начинают заниматься самостоятельно, развивая кругозор. Это и есть главная цель наших мероприятий. Каждую встречу мы превращаем в настоящий праздник для всей семьи и дарим возможность тюменцам провести время в кругу родных и друзей", — прокомментировал председатель благотворительного фонда "Золотое детство", руководитель регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.
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