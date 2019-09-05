Традиционная тюменская акция "Золотая голова – золотые пятерки" стартует в новом учебном году

Фото: БФ "Золотое детство"

В Тюмени с началом нового учебного года вновь стартует традиционная городская акция "Золотая голова — золотые пятерки". Первое мероприятие для школьников и их родителей состоится 8 сентября по адресу: ул. Мельникайте, 102. Регистрация в 10:00, начало розыгрыша в 11:00.

Благотворительный фонд "Золотое детство" проводит праздники "Золотая голова — золотые пятерки!" для жителей Тюмени на протяжении уже более 15 лет. Свыше 40 000 школьников уже получили призы за отличные оценки и стремление к знаниям.

В новом учебном году акция вновь готова поощрять учеников. Первый праздник после летних каникул состоится 8 сентября. Принять участие смогут как школьники, так и их родители. Ребятам для участия нужно принести свой дневник или распечатку из электронной ведомости с оценками за первую учебную неделю. За каждые три пятерки будет выдаваться купон. Его нужно опустить в специальный лотерейный барабан, а затем ждать розыгрыша призов.

Организаторы добавляют: если за первую учебную неделю еще не успел получить отличные отметки — не беда. Каждый участник праздника может принять участие в розыгрыше, получив при регистрации один купон. Среди главных призов — часы Casio и серебряное украшение.

Также впервые в рамках акции состоится розыгрыш призов среди родителей. Для участия нужно лишь прийти со своей семьей и зарегистрироваться.