Тюменцы могут стать участниками форума "Выше крыши"

Фото: Форум «Выше Крыши» во ВКонтакте

Тюменцы могут принять участие во Всероссийском форуме "Выше крыши", который пройдет в Санкт-Петербурге 26-29 августа.

Зарегистрироваться на форум могут молодые люди от 18 до 35 лет. Заявки принимаются до 31 июля включительно. Главная тема этого года — создание оригинальных идей и преобразование искусства через внедрение современных цифровых технологий. В образовательной программе - шесть модулей: бьюти, дизайн, IT, арт кино, музыка.

Также на форуме "Выше Крыши" можно выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи. Подача заявок на грантовый конкурс завершится за 5 дней до начала форума — 21 августа, пишет "АиФ - Западная Сибирь".