Тюменская медсестра удостоена нагрудного знака "Отличник здравоохранения"

19:47 10 июля 2021
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Фото с сайта ГБУЗ ТО «Областная больница №19»

Старшая медсестра Богандинской поликлиники Светлана Бардаченко удостоена нагрудного знака "Отличник здравоохранения". Приказ подписал министр Михаил Мурашко.

В подчинении у Светланы Бардаченко 38 человек, а ее главная задача — обеспечить безопасные и комфортные условия для пациентов и врачей. 

"Благодаря ее заботам здесь всегда чисто, светло, уютно и хочется работать. Да что говорить, рядом с ней любому человеку невозможно плохо работать", - отметил заведующий филиалом ОБ №19 Богандинская поликлиника Игорь Эсрик.

В региональном депздраве пояснили, что нагрудный знак "Отличник здравоохранения" - ведомственная награда за плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения.

Светлана Бардаченко работает в медицине 41 год, из них 33 года - в в тюменской центральной районной больнице.

Теги: здравоохранение , медицина , Минздрав , награда , Тюменский район
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