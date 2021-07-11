Тюменская медсестра удостоена нагрудного знака "Отличник здравоохранения"

Фото с сайта ГБУЗ ТО «Областная больница №19»

Старшая медсестра Богандинской поликлиники Светлана Бардаченко удостоена нагрудного знака "Отличник здравоохранения". Приказ подписал министр Михаил Мурашко.

В подчинении у Светланы Бардаченко 38 человек, а ее главная задача — обеспечить безопасные и комфортные условия для пациентов и врачей.

"Благодаря ее заботам здесь всегда чисто, светло, уютно и хочется работать. Да что говорить, рядом с ней любому человеку невозможно плохо работать", - отметил заведующий филиалом ОБ №19 Богандинская поликлиника Игорь Эсрик.

В региональном депздраве пояснили, что нагрудный знак "Отличник здравоохранения" - ведомственная награда за плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения.

Светлана Бардаченко работает в медицине 41 год, из них 33 года - в в тюменской центральной районной больнице.