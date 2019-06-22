Представители Минздрава России высоко оценили работу тюменских кардиологов

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов познакомился с организацией кардиослужбы в Тюменской области и сделал вывод, что в Тюмени – одна из лучших программ борьбы с сердечно-сосудистыми недугами. Эксперт высоко оценил комплексный подход и системность работы тюменских врачей.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, специалисты ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России провели аудит регионального проекта по борьбе с болезнями системы кровообращения. Главный внештатный кардиолог Минздрава России проинспектировал областные больницы Заводоуковска и Ялуторовска, городскую поликлинику №17 в Тюмени, а также провел итоговый селектор со всеми медицинскими организациями Тюменской области, главными внештатными специалистами, представителями департамента здравоохранения и Территориального фонда ОМС по Тюменской области.

Команда специалистов Минздрава России посетила также Областную клиническую больницу №1, Медицинский информационно-аналитический центр, ознакомилась с общей организацией деятельности, работой автоматизированных систем. Эксперты побывали в Кардиоцентре, где обратили внимание на организацию и качество оказания экстренной и плановой медпомощи. Специалисты отметили плюсы, которые можно тиражировать в других регионах страны, а также минусы, которые характерны для многих территорий.

По мнению Сергея Бойцова, региональная программа включает серьезную профилактическую составляющую с эффективным лечением и реабилитацией пациентов.