Молочные продукты помогут организму в борьбе с коронавирусом

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, как питаться людям во время лечения от коронавируса и на этапе восстановления.

По словам диетолога, мясо стоит заменить рыбой и молочными продуктами. Это улучшит функционирование организма и повысит выработку антител к вирусу:

Для синтеза антител нужен полноценный белок. При этом не стоит загружать организм такими трудно перевариваемыми продуктами, как мясо в различном виде, особенно жареное. Для того, чтобы помочь организму, нужно готовить легкоусвояемую пищу с меньшим содержанием животных жиров.

Питание для восстановления после болезни должно быть полноценным, голодать ни в коем случае не нужно, подчеркнул академик. Нездоровое питание ослабляет иммунную систему и мешает ей справляться с вирусами и бактериями, в том числе и коронавирусом. Во время болезни и на этапе восстановления необходимо включать в свой рацион молочную продукцию. Она богата белком, необходимыми аминокислотами и углеводами для правильной работы организма, а также фосфором, калием, кальцием, витаминами D, А и В12.

Компания "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей качественной и полезной продукции из молока на территории Урала и Западной Сибири. Молочные продукты компании не содержат консервантов, стабилизаторов, растительных масел, искусственных красителей и вкусовых добавок.

Продукты выпускаются под торговыми марками "Золотые луга", "Живи здорОво!" и "Ситниковское". В ассортименте производителя классические молочные продукты – молоко, сметана, кефир, ряженка, сыры, творог, сливки и т.д., а также отдельная линейка кисломолочных напитков с оздоровительными свойствами – наринэ, ацидофилин, биопростокваша, кефир с лактулозой.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.