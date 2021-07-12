В Тюмени подбирают название для нового лесопарка

09:56 12 июля 2021
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Зеленая территория находится вблизи микрорайонов Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. Тюменцам предложили придумать название будущему парку. Идеи принимаются на портале "Я решаю!" до 18 июля.

В ближайшие годы эта зона отдыха будет благоустраиваться. Жители города уже поделились мнением о том, каким парт должен быть. "Эти  идеи легли в основу разрабатываемой концепции благоустройства лесного массива. Сейчас она дорабатывается, и осенью мы будем ее презентовать тюменцам", - сообщается на сайте горадминистрации.

Теги: благоустройство , городская среда , инициативы , мнение , парки
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