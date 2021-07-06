По Тюменскому району курсирует вакциономобиль

В поселок Боровский Тюменского района вакциномобиль прибыл в шестой раз. В среднем, по словам заместителя главы сельского поселения Елены Шапошниковой, с каждым приездом возможностью поставить прививку пользуются 30–35 жителей муниципального образования.

Формат вакциономобиля предполагает соблюдение все тех же условий вакцинации, что и в поликлинике. Как правило, вакцинация проходит в последний рабочий день недели с 15 до 18 часов.

"Перед вакцинацией пациент заполняет личные сведения, проводится осмотр с учетом хронических заболеваний, измеряется артериальное давление, пульс, температура, насыщение кислородом", — рассказала фельдшер Альфина Речапова.

Прививку поставили почти 3 400 жителей поселка Боровский. Ежедневно с понедельника по субботу вакцинацию можно пройти в Боровской поликлинике, обратившись в регистратуру или записавшись по телефонам 722-163, 8-912-380-13-26. Продолжит работу и вакциномобиль – уже сегодня, 6 июля, с 15 до 18 часов он будет работать возле магазина "МАГНИТ у дома" по улице Мира, 32.