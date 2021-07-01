Маленькие тюменцы раскроют "Тайны музейной книги"

Афиша: ТМПО

Интерактивное мероприятие "Тайны музейной книги" состоится в эту субботу, 3 июля, в детском центре "Музейляндия". Начало в 14:00, к участию приглашаются ребята в возрасте от 4 до 9 лет.

За время встречи каждый участник узнает секреты огромной музейной заколдованной книги с помощью погружения в яркую сказку. Гостей музея ждут "летающие" вопросы, таинственные мечи, торнадо из пуха и множество необычного.

Детский центр "Музейляндия" расположен в здании музейного комплекса им. Словцова по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия в мероприятии 150 рублей. Возрастная категория 0+