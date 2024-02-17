В Тобольском музее хранятся автографы Дмитрия Менделеева

Дарственные надписи Дмитрия Менделеева — хранятся в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Увидеть их могут посетители Музея уникальных книг и редких изданий, открытого на территории Тобольского тюремного замка.

"Память о нашем знаменитом земляке давно хранится в Тобольске. В городе есть много мест, связанных с его именем, но, к сожалению, мало артефактов. Наша библиотека имеет два уникальных автографа Дмитрия Ивановича Менделеева. Это подлинные вещи, которые представлены здесь в единичных памятниках. Автографы можно видеть в витрине", — рассказала заведующая научной библиотеки Музея уникальных книг и редких изданий Елена Боркова.

Первая дарственная надпись создателя Периодической системы химических элементов находится на книге "Основы фабрично-заводской промышленности". Это издание Дмитрий Менделеев подарил купцу Александру Сыромятникову, который сопровождал ученого в поездке на его малую родину в Верхние Аремзяны в 1899 году, - сообщает Тюменская линия.

Второе издание с автографом, представленное в библиотеке, — "Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года". "Менделеев был вынужден издать собственную книгу, так как, по его мнению, не все материалы Тарифной комиссии были опубликованы. Он выпустил издание на собственные деньги. Сигнальный экземпляр подарил члену государственного совета", — дополнила Елена Боркова.