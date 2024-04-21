Сотрудники ялуторовских музеев внедряют новые формы работы

Сотрудники ялуторовского музейного комплекса находят новые формы работы, расширяют возрастные рамки аудитории.

Сотрудники музея "Дом природы" (ул. Революции, д. 54) побывали в гостях у воспитанников детсада "Колосок" в с. Зиново. Ребятам рассказали о мастерах "камуфляжа" среди животных и показали их на слайдах. Юные любители природы с увлечением искали представителей фауны, которые спрятались в местах естественного обитания. Что стало достаточно сложным, но интересным занятием.

На днях "Дом природы" запустил мастер-класс по созданию аромата для дома. Каждая его участница из представленной "гаммы" ароматов могла выбрать именно ту нотку, которая отразила ее настроение. Первыми этот мастер-класс опробовали на себе студентки Ялуторовского медицинского колледжа.

В другом ялуторовском музее, "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19), будущим медикам рассказали о популярном в Ялуторовском уезде в XIX веке ремесле – мыловарении. Девушки попробовали создать ручное мыло в новом дизайне. Изделия получились нежными, по-весеннему яркими с запахом вербены и французского печенья.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.