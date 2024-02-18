В музее имени А.С. Пушкина появилась новая экспозиция

В музее имени А.С. Пушкина Земляновской школы Голышмановского округа открыли экспозицию "Семья Пушкина". Еи посвятили Году семьи. Гостей ждут лекции-экскурсии о семье великого поэта, его детях и потомках вперемежку с театральными интенсивами.

- Лекции построены на достоверных исследованиях пушкиноведов и письмах самого Александра Сергеевича к жене, - заверила Елена Цыбуцинина, руководитель музея имени А.С. Пушкина.

Юные экскурсоводы встречают посетителей в бальных платьях и с причисками пушкинских времин. Это особенно впечатляет гостей, - сообщает Мегатюмень.