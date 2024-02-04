Программа "До свадьбы заживет" проходит в Ялуторовском музее

В Ялуторовском музейном комплексе проводят интерактивную программу "До свадьбы заживет". Она посвящена народным традициям, сопровождающим рождение семьи, и приобрела особое звучание в нынешнем, 2024 году.

"Человек семьею крепок", "Семья – опора счастью", "В семье согласно и в деле прекрасно" - мудрые пословицы о семье дошли до нас из глубины веков. Сохранение и преумножение рода было святой обязанностью каждого человека. Крепкая семья начиналась со свадьбы, а готовились к созданию семьи с детства.

Ишимский музей "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) приглашает на интерактивную программу "До свадьбы заживет" юношей и девушек (12+), интересующихся историей и культурой своего края.

В рамках выставки "Мир дому твоему: традиции и обычаи" они узнают о свадебных обрядах на Руси, каждый из которых был наполнен глубоким практическим и духовным смыслом.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.