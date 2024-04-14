В Тобольском музее будут обучать гидов

Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник провел прослушивание в рамках проекта "Музейный гид".
Музей начал поиск потенциальных гидов среди тех, кто увлекается историей своего региона и готов представлять его культурное наследие гостям города на музейных объектах: "Дворец Наместника", "Тюремный замок" и "Музей Семьи Императора Николая II".
Прошедших отбор ждет интересное обучение под руководством опытных кураторов, позволяющее стать гидом Тобольского музея-заповедника уже в предстоящий летний туристический сезон.
Работа внештатным экскурсоводом – это дополнительный заработок в свободное время. Она даст возможность совершенствовать коммуникативные навыки и позволит работать в историко-культурном пространстве города, наслаждаясь общением с гостями из самых разных уголков России.
Участников проекта просили подать заявку по электронной почте marketing2013_tiamz@mail.ru с указанием ФИО и номера контактного телефона, а также подготовить текст выступления до 5 минут на любую тему об истории или достопримечательностях Тобольска.
По материалам Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
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