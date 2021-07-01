У тюменцев удвоился интерес к вакцинации против коронавируса

За последнюю неделю от тюменцев в интернете зафиксировано 5 438 запросов, связанных с прививками от коронавируса, для сравнения: за весь май их было 2 766. О резком росте интереса к теме вакцинации сообщил Центр управления регионом Тюменской области.

В первой половине июня в лист ожидания на вакцинацию в среднем записывалось от 5 до 30 человек, а за последние несколько дней месяца среднее количество заявок выросло до 317. Так, с 24 по 30 июня в лист ожидания записалось более 1 500 жителей области. На это мог повлиять рост заболеваемости вирусом по всей стране. Президент России во время прямой линии отметил, что вакцинация в регионах поможет избежать локдауна. "У нас четыре вакцины. Они высокотехнологичны, безопасны и эффективны. Надеюсь, что предубеждение граждан будет проходить", - цитирует ЦУР слова Владимира Путина.