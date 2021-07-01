Тюменский Росреестр проведет четыре консультации по телефону в июле

Тюменский Росреестр проведет четыре тематические телефонные консультации. В июле жители региона смогут задать вопросы насчет получения сведений из госфонда данных, профилактики коррупционных нарушений, регистрации ДДУ, расположения геодезических пунктов, а также об обязанностях и ответственности собственников объектов капитального строительства и иных лиц.

8 июля порядок предоставления сведений и документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, разъяснит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой стоимости объектов недвижимости Алексей Дашкевич.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-14.

15 июля на вопросы, связанные с профилактикой коррупционных правонарушений ответит заместитель начальника отдела государственной службы и кадров Елена Котина.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов. по телефону 8 (3452) 43-28-43.

22 июля особенности государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве и прав на объекты долевого строительства разъяснит заместитель начальника отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

29 июля на вопросы о геодезических пунктах на зданиях и особенности их расположения, а также об обязанности и ответственности собственников объектов капитального строительства и иных лиц ответит начальник отдела геодезии и картографии Игорь Одинец.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8 (3452) 25-76-60.