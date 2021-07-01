Тюменцы получили благодарности от Руслана Кухарука за поддержку идеи присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести"

Почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено Тюмени 20 мая 2021 года Президентом РФ. Инициативу по присвоению звания городу поддержали большинство тюменцев.



Благодарности от имени главы Тюмени неравнодушные горожане получили 1 июля в свои электронные почтовые ящики.

В тексте благодарности отмечается, что "немеркнущий подвиг тюменцев, внёсших вклад в общее дело Победы, никогда не будет забыт. Трудовой героизм и мужество земляков были и остаются предметом гордости и неотъемлемой частью истории нашей страны".

Присвоение городу почетного звания - это "гарантия того, что мы будем бережно хранить историю нашего города-труженика и передавать ее следующим поколениям его жителей", говорится в обращении к горожанам.