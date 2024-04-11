В Тюмени отрепетируют действия на случай прорыва дамбы

Сегодня в Тюмени проводятся командно-штабные учения, в ходе которых отрабатываются вопросы взаимодействия всех служб при возникновении нештатной ситуации. Согласно легенде, в Калининском округе произошел прорыв участка дамбы, предположительно, есть угроза прорыва дамбы и на территориях Ленинского и Центрального округов, сообщил глава города Руслан Кухарук.

На первом этапе отработан общий сбор сотрудников, в 8.00 мэр провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с докладами руководителей структур о готовности сил и средств для ликвидации аварийной ситуации.

Второй этап учений – практический: выезд оперативной группы на место, задача которой – развернуть мобильный пункт управления КЧС города; провести оповещение жителей, отработать механизмы эвакуации населения из зоны затопления и развернуть пункт временного размещения на базе одной из школ.

В плане учений - посещение пункта временного размещения в школе № 26 и осмотр участков водозаградительной дамбы в Ленинском административном округе.