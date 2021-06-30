В Тюменскую область поступило еще 69 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В Тюменскую область поступило еще 69 000 доз "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). На сегодня общее число поступившей в регион вакцины "Спутник V": 362 647, "ЭпиВакКорона": 28 850, "Ковивак": 780, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Всего прививку уже поставили 326 362 жителя Тюменской области, из них полный курс из двух этапов завершили 229 261 человек. В первую очередь следует пройти вакцинацию входящим в группу риска: людям старше 60 лет и гражданам с определенными хроническими заболеваниями. Из общего числа привитых 59% — это те, кто находится в группах приоритета.

В регионе осуществляются выезды вакциномобилей в отдаленные населенные пункты, работают временные пункты в торговых центрах, есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах.

"В регионе имеется полный запас вакцины на ближайшие 10 дней, и доставляется она из федерального центра регулярно. Ежесуточно в области вакцинируют порядка 6 тысяч человек", — сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Узнать о работе временных пунктов вакцинации можно на сайте. При себе необходимо иметь всего три документа: паспорт, СНИЛС, медицинский полис.

"Напоминаем, в Тюменской области продолжается вакцинация от COVID-19. Вакцинация — единственный способ сформировать популяционный иммунитет и вернуться к обычной жизни, для этого нужно привить 60–70% жителей региона", — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.