В Тобольске пройдет Театр Наций FEST

Фото: Театр наций

Ежегодный фестиваль "Театр Наций FEST" при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" впервые пройдёт в двух городах. Со 2 по 8 июля — в четвёртый раз в Тобольске и 4 сентября — впервые в Томске.

"Могу с гордостью сказать, что "Театр Наций FEST" превратился в большой современный фестиваль. Нам важно познакомить зрителя с разнообразием форм театрального искусства — в программе этого года есть всё: от классических драматических постановок и пластического театра до сторителлинга и VR – спектакля. И я рад, что благодаря программе "Формула хороших дел" у нас есть такая возможность, — говорит художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов. — Несмотря на сложные обстоятельства, в этом году мы планируем провести фестиваль сразу в двух сибирских городах — в уже ставшем нам родным Тобольске и впервые в Томске. Там мы устроим праздник уличных театров с участием лучших коллективов в этом жанре".

"В год двухсотлетнего юбилея Федора Достоевского мы рады представить специальную программу фестиваля "Театр Наций FEST", посвященную писателю. Лучшие театральные проекты по произведениям Федора Михайловича будут представлены в Тобольске — городе, где он провел первые недели ссылки. Мы благодарим нашего постоянного партнера — Театр наций и лично его руководителя Евгения Миронова за возможность увидеть знакомые со школы и малоизвестные сюжеты в неожиданных воплощениях и заново открыть для себя одного из самых сложных и самых читаемых русских гениев. Это настоящий подарок всем нам", — отметил директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Станислав Каспаров.

В Тобольске "Театр Наций FEST" откроется 2 июля и продлится 7 дней. Большая часть фестиваля будет посвящена 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф. М. Достоевского. В программу войдут премьерные спектакли Театра Наций "Страсти по Фоме" режиссёра Евгения Марчелли с народным артистом РФ Авангардом Леонтьевым в главной роли и "Достоевский 200. Сторителлинг" куратора Елены Гориной, рассчитанный на семейную аудиторию, а также постановка Московского детского театра теней "Так и не написанная история" и пластический спектакль театра "Балет Москва" "Кафе Идиот", удостоенный в 2016 году премии "Золотая маска".

Другое большое событие фестиваля — показ спектакля в очках виртуальной реальности "Я убил царя". Этот проект Театра Наций с документальной точностью рассказывает о событиях последних дней жизни императорской семьи. Показы пройдут в мемориальном здании Губернаторского дома, в котором расположен Музей семьи Императора Николая II. По этому адресу Романовы отбывали ссылку с августа 1917 года по апрель 1918 года.