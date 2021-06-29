Всероссийская перепись населения начнется 1 октября 2021 года

Согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2021 года № 949 установлен срок проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 31 октября будет осложнено, перепись проводится с 1 октября 2020 года по 20 декабря 2021 года.

Изначально планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в июне 2020 года Правительство РФ приняло постановление о переносе сроков переписи на апрель 2021 года.

В феврале 2021 года для повышения безопасности с учетом продолжающейся пандемии Правительство РФ приняло предварительное решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — осенью 2021 года.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.

Всероссийская перепись населения состоится с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться традиционно можно будет на стационарных переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщили в Тюменьстате.