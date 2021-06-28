В Тюмени определили лучших кинологов Росгвардии Уральского округа

В тюменском центре подготовки личного состава Уральского округа войск национальной гвардии завершился чемпионат по многоборью кинологов оперативно-территориального объединения. За победу боролись военнослужащие и сотрудники со служебными собаками минно-розыскного и патрульно-розыскного профилей в составе 10 команд.

Участники турнира показали общие навыки дрессировки своих питомцев, их обученность задержанию правонарушителя, поиску запахового материала на транспорте, в помещении, на проселочной дороге и определенном участке местности, взятию следа условного правонарушителя, атаке огневой точки.

В общекомандном зачете первое место завоевали хозяева турнира – команда тюменского кинологического центра подготовки личного состава, "серебро" у калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов, замкнули тройку лидеров кинологи нижнетагильского отдельного отряда спецназа "Урал".