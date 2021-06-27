В Тюменской области востребованы специалисты в строительной сфере

В службе занятости населения Тюменской области по информации на 1 июня открыто 33 тыс. 198 вакансий, что на 5 тыс. больше, чем в начале мая. За содействием в трудоустройстве обратилось 27 тыс. 731 человек, более 11 тыс. из них были трудоустроены. На регистрационном учете состоит 16 тыс. 113 соискателей.

Как сообщили в департаменте труда и занятости Тюменской области, около 6 тыс. специалистов требуются в строительной сфере. Увеличилось число предложений в направлении "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", где открыто 4 тыс. 929 вакансий. Значительно прибавилось предложений в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранении.

Максимальный предел зарплаты, более 100 тыс. рублей, указывали в следующих вакансиях: инженер-строитель, машинист паровой передвижной депарафинизационной установки, начальник (директор) строительства, машинист копра, водитель вездехода. Более 80 тыс. рублей готовы предложить начальнику отдела на коммерческом предприятии, электромонтажнику-наладчику и мастеру погрузочно-разгрузочных работ, пишет "Вслух.ру".