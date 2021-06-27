Тюменцам советуют получить консультацию офтальмолога перед покупкой солнцезащитных очков

Покупка солнцезащитных очков актуальна в течение всего летнего периода. Специалисты рекомендуют тюменцам защищать глаза от чрезмерного солнечного света, при этом подходить к выбору летнего аксессуара стоит грамотно.

В тюменском Центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что правильно подобранные очки уберегут глаза от разрушительного воздействия ультрафиолета, помогут обеспечить оптимальную яркость, цветопередачу и четкость изображения. При проблемах со зрением или болезнями глаз перед покупкой следует проконсультироваться у офтальмолога. Он может порекомендовать очки с конкретными параметрами.

Выбор солнцезащитных очков зависит от того, где их будут применять. Например, для Тюмени в черте города вполне подойдут линзы с небольшим уровнем затемнения и защитой от ультрафиолета. У таких очков должны быть фильтры 1 либо 2 и светопропускание на отметках 43-80 % и 18–43 %. Пожилым тюменцам, автолюбителям, людям со светобоязнью либо после операций на сетчатке нужно носить очки с поляризационными линзами, которые задерживают прямой и отраженный свет солнца.

Если человеку нужно часто выходить на солнце из помещения и возвращаться обратно, то лучше купить так называемые "хамелеоны", то есть очки с фотохромными линзами, пишет "Тюменская область сегодня".