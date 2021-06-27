Фотовыставка "Хочу домой" поможет тюменским животным из приюта обрести дом

Фотовыставка "Хочу домой", посвященная брошенным на улице или живущим в приютах животным, откроется 28 июня в тюменских торговых центрах. Организаторы надеются таким способом помочь животным обрести дом и хозяев.

На каждом изображении будет нанесен индивидуальный QR-код, перейдя по которому тюменцы смогут договориться с приютом "Лучший друг" о том, чтобы взять под опеку животное с фотографии или другого питомца из приюта.

"Я больше года занимаюсь помощью животным. Начинала с волонтерства на уроках по зоограмотности, затем решила пробовать себя в проектной деятельности", — рассказала организатор фотовыставки Полина Абатурова.

В апреле 2021 года авторы проекта презентовали идею фотовыставки на региональном конкурсе проектов "Моя идея" и получили финансирование на реализацию. Они рассчитывают, что проект позволит познакомить жителей города с проблемой бездомных животных и сократить количество животных в приютах, пишет "Мегатюмень".

"Сейчас в Тюмени около 6 тысяч безнадзорных животных, включая тех, кто находится на самовыгуле. Одна нестерилизованная собака может родить до 10 щенков, которые за полгода станут взрослыми и дадут новое потомство. Приют не может вместить всех нуждающихся, поэтому нужно реализовывать проекты, позволяющие решать эту проблему. Во время изоляции животных стали реже брать домой, но сейчас ситуация постепенно улучшается. Если собак в приюте станет на 5% меньше, то это будет успех", — отметила Полина Абатурова.