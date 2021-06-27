В Тюменском музейном комплексе открылись новые выставки

Фото Дмитрия Сиялова

Новые выставки открылись в Тюменском музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Тюменцев и гостей города приглашают узнать больше о крапивном ткачестве в Сибири и познакомиться с историей русского флота.

Как сообщили в музейном комплексе, с 15 июня в залах по ул. Советская, 63 работает выставка, рассказывающая об истории крапивного ткачества в Сибири. На ней можно увидеть уникальные предметы из собрания Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника: рубахи из крапивного холста, детали ткацкого станка, приобретенные во время экспедиций 1910 и 1911 годов. А также представлены из фондов Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Выставка продлится до 4 сентября, вход свободный.

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