Тюменские стилисты предсказали развитие джинсовой моды

Джинсы будут в моде всегда, но будущими трендами станет творческий подход: росписи, украшения, нашивки. Об этом рассказала тюменский стилист Марина Бауэр.

"Сейчас становится актуально джинсовку расписывать или расшивать, украшать бахромой, какими-то знаками. Это - новый тренд, хотя буквально недавно в моде были максимально простые модели", - отметила эксперт.

Рваные джинсы остаются актуальными. Если нравится самовыражаться в одежде именно так, то по-прежнему можно носить джинсы "до дыр", пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Марины Бауэр, если выбрать джинсы классического кроя, цвета и хорошего качества, то это будет вечная вещь, которую можно сочетать с различными аксессуарами в зависимости от трендов. Для женщины важно подобрать те джинсы, которые подходят фигуре, подчеркнут достоинства и скроют недостатки.

"Тренды на джинсы очень быстро меняются, и наши магазины не успевают за ними. Клеш от бедра, от колена, прямые с завышенной талией сейчас в моде. Джинсы классические прямые без нашивок, разрезов будут актуальны всегда, их даже можно вписать в нарядный образ, скомбинировав с другими вещами. Берите пример с француженок, они умеют сочетать вещи, как никто больше", - подчеркнула имиджмейкер.