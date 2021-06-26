Студентка из Тюмени разработала проект по благоустройству перекрестка улиц Ямской и Таврической

Студентка пятого курса Института архитектуры и дизайна ТИУ Екатерина Сенникова стала призером конкурса "Идеи, преображающие города". Она представила проект по благоустройству старинного района города.

Тюменская студентка выступила с предложением благоустроить пересечение улиц Ямской и Таврической: расположить там общественно-парковую зону, соединяющую Ямскую с экопарком "Затюменский". Также в проект вошли функциональные локации – от общественных павильонов с выставочными фрагментами до игровых площадок. Предусмотрела Екатерина Сенникова и новый жилой квартал с бизнес-центром.

"Тюмень развивается как туристический город, а по кольцу Дома обороны гости едут из аэропорта. Захотелось сформировать облик улицы, которая встречает не только тюменцев, но и туристов", – прокомментировала автор.

Студентка очно защитила проект в Москве. Всего в конкурсе для урбанистов и архитекторов участвовали жители всех 85 регионов страны, пишет "Вслух.ру".

"Над каждым проектом можно долго работать, детализировать его и улучшать. Этот не исключение. Сейчас работа над концепцией приостановлена, но, если тема вновь станет актуальна, с удовольствием продолжу", – подытожила Екатерина Сенникова.