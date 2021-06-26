Более 40% от запланированного к вакцинации населения Тюменской области поставили прививки против коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в регионе прошли 300 тысяч человек старше 18 лет. Для формирования популяционного иммунитета нужно, чтобы прививку поставили не менее 703 тысяч человек - 60 % от запланированного к вакцинации населения. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Наталья Логинова.
По словам Логиновой, вирус стал более опасным: заболевший заражает большее количество человек, чем раньше. В стационары стали чаще госпитализировать людей зрелого возраста и молодежь. Отмечается большое количество молодых мужчин от 27 до 40 лет, которые поздно обратились за медпомощью и попали в стационары с обширным поражением легких.
Устойчивый иммунитет вырабатывается только через 21 день после второй прививки. Чтобы к осени сформировался иммунитет, вакцинироваться всем нужно летом, в том числе переболевшим коронавирусом более полугода назад, подчеркнула Наталья Логинова.
Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, в регистратуре поликлиники или по номеру 122.
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