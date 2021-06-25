Тюменцев приглашают на лекцию о весенне-летних обрядах славян

Фото: ТМПО

В тюменском музее "Дом Машарова" 26 июня состоится открытая лекция на тему "Весенне-летние традиции, праздники и обряды славян". Начало в 17:00, вход свободный по предварительной записи.

Весна и лето у наших предков были наполнены не только работой в полях, но и множеством обрядов. Они сопровождались песнями, хороводами, играми и созданием кукол. Некоторые из этих праздников мы знаем и сейчас, некоторые обряды даже соблюдаем, хотя и не задумываемся об этом. Подробнее об этих удивительных вещах гости музея и поговорят на лекции.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу ул. Ленина, 24. Количество мест на лекции ограничено, обязательна предварительная регистрация. Записаться на встречу можно онлайн по ссылке. Телефон для справок: 46-13-10. Возрастная категория 12+