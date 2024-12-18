Фонд культурных инициатив заявки на новые гранты принимает по новым правилам

В России началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки принимаются с 17 декабря по 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Это второй грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2025 года, итоги первого будут озвучены до конца декабря.

Одно из важных нововведений новой грантовой "волны" – изменение тематических направлений. Со второго конкурса 2025 года ПФКИ авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: "Единство с судьбой России", "Мы вместе", "Нация созидателей", "Многонациональный народ", "Нравственные ориентиры", "Крепкая семья", "Наша сила в правде", "На страже Отечества", "Молодые лидеры", "Страна возможностей", "Культурный код", "Место силы".

Еще одно нововведение — в форме заявки ПФКИ добавится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка. Они прописаны в Указе Президента Российской Федерации №809 — "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов:

Важно, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, принимали наши традиционно-нравственные ценности, транслировали их через свои проекты. Это и ответ на вопрос, который нам часто задают на встречах в разных городах страны – о чем должны быть проекты, какие смыслы должны нести. Нам кажется очень важным, чтобы все 17 ценностей присутствовали в заявках, ведь каждый год с ними работают десятки тысяч творческих команд, для которых они и ориентир, и ответ на многие вопросы, касающиеся содержательной части проекта.

Со второго грантового конкурса 2025 года авторы творческих проектов смогут воспользоваться возможностью подписать заявку электронной подписью. Кроме того, с 2025 года будет запущено новое направление работы Президентского фонда культурных инициатив – оценка качества уже реализованных при грантовой поддержке проектов.

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах Фонда в день старта конкурса пройдет вебинар, его проведет генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, присоединиться к трансляции можно будет с 10.00 (мск). Разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. Фонд рекомендует ознакомиться с Положением о новом конкурсе перед началом оформления заявки.

К старту нового грантового конкурса Президентский фонд культурных инициатив запускает чат-бот, где каждый участник сможет получить актуальные ответы на множество вопросов, в том числе касающиеся заполнения заявок. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot, "консультировать" он будет круглосуточно. При этом разбор сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, по-прежнему можно адресовать специалистам контактного центра Фонда по номеру +7 (495) 150-50-15.