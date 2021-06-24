Тюменцев приглашают в музей истории поискового движения Тюменской области

В День молодежи, 27 июня, тюменские поисковики приглашают жителей Тюмени посетить уникальную экспозицию музея истории поискового движения Тюменской области. В рамках регионального проекта "Вездеход" музей поисковиков станет одной из площадок маршрута образовательных мероприятий и интерактивов для тюменцев.

В Музее истории поискового движения Тюменской области каждый час с 10.00 до 16.00 будут организованы экскурсии "Тюмень – город трудовой доблести". Посещение Музея и экскурсии бесплатные.

Жителям города расскажут об истории трудового подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также представят экспонаты, найденные в поисковых экспедициях на местах сражений. В рамках экскурсии предметы предстанут перед посетителями не только как обмундирование, вооружение, которые использовали солдаты на фронте, но и как результат труда работников промышленных предприятий в тыловых регионах, которые снабжали армию.

Музей истории поискового движения Тюменской области – это выставка, где каждый экспонат – это часть чьей-то судьбы, это часть большой истории, к которой смогли прикоснуться бойцы поисковых отрядов. Поисковики показывают войну такой, какой они видят ее каждый раз, когда возвращаются на места сражений.

Дата и время: 27 июня с 10.00 до 16.00. Начало экскурсий каждый час.

Место: Музея истории поискового движения Тюменской области, проезд Геологоразведчиков 6А, 2 этаж.