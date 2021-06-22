Поисковики провели митинг у памятника тюменским школьникам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби на мемориале "Прощание" в Тюмени Областной поисковый центр имени Артура Ольховского провел мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

По многолетней традиции воспитанники организаций "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" и "Республики Неугомонных" отдали дань памяти ровесникам и в течение дня несли почетный караул у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны".

Для педагогов образовательных учреждений города Тюмени поисковики провели Митинг Памяти – литературно-музыкальную композицию о Великой Отечественной войне, посвященную 30-летию мемориала "Прощание". Единственный памятник в стране, который посвящен школьникам, ушедшим на фронт, и установлен не на территории школы, а на одной из центральных площадей города, был воздвигнут в июне 1991 года. Значимость этого места и события подчеркнули Глава города Тюмени Руслан Николаевич Кухарук и авторы монумента – тюменский скульптор Николай Васильевич Распопов и архитектор Борис Алексеевич Жученко.

После митинга площадь мемориала посетили учащиеся образовательных учреждений города Тюмени. Для них работал передвижной музей "Эхо войны" и экспозиция, посвященная авиапоиску. Выставки поисковиков посетили свыше 500 школьников. Также жители города Тюмени оставляли свои запросы на уточнение судеб участников Великой Отечественной войны в общественной приемной "Чтобы помнили".

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Фото Тюменского областного поискового центра