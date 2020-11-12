В Тюмени пройдет день памяти жертв ДТП

В этом году на дорогах региона в дорожных авариях погибли 165 человек, это на 18 человек больше, чем в 2019 году. 9 из числа погибших – дети до 16 лет.

В Тюменской области в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП пройдут мероприятия в память о людях, погибших в дорожных авариях.

В этом году акции памяти жертв ДТП пройдут в онлайн-формате, а также на улицах населенных пунктов на федеральных автодорогах в виде инсталляций с зажженными свечами.

В Тюмени гражданская акция "Стояние со свечами" пройдет 13 ноября в 11 часов у Тюменского технопарка. На площади будут установлены 160 пустых стульев, символизирующих людей, погибших на территории региона в ДТП.