В Тюмени пройдет день памяти жертв ДТП

В этом году на дорогах региона в дорожных авариях погибли 165 человек, это на 18 человек больше, чем в 2019 году. 9 из числа погибших – дети до 16 лет.
В Тюменской области в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП пройдут мероприятия в память о людях, погибших в дорожных авариях.
В этом году акции памяти жертв ДТП пройдут в онлайн-формате, а также на улицах населенных пунктов на федеральных автодорогах в виде инсталляций с зажженными свечами.
В Тюмени гражданская акция "Стояние со свечами" пройдет 13 ноября в 11 часов у Тюменского технопарка. На площади будут установлены 160 пустых стульев, символизирующих людей, погибших на территории региона в ДТП.
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