Тюменские дома культуры почтут память погибших в Великой Отечественной войне

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Торжественные митинги в честь памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. состоятся в обособленных структурных подразделениях Центра культуры и творчества "Тюмень" в День памяти и скорби, 22 июня.

В этом году будет ровно 80 лет со дня вторжения фашистских войск на территорию нашего государства. По всей стране в этот день проходят мероприятия, посвященные памяти всем падшим защитникам родины.

В Доме культуры "Водник" торжественный митинг "Дорогами войны" состоится в 10:00 по адресу ул. Литейщиков – Гагарина. Программа будет направлена на сохранение и увековечивание памяти о мужестве и героизме советского народа. Участников ожидает торжественное открытие, возложение гирлянды и минута молчания.

В 12:00 в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26, уличная площадь) пройдет митинг "Навечно в памяти народной…" с участием детей и взрослых. В программе – минута молчания, стихи о войне в исполнении артистов театрального коллектива "Друзья".

Митинг-реквием "Строки, опалённые войной" начнется в Доме культуры "Орфей" в 15:30. На уличной площади по ул. 70 лет Октября, 5в соберутся ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Откроет митинг литературная композиция, подготовленная учениками СОШ №45 и театральным клубным формированием ДК "Орфей". Завершится мероприятие традиционной минутой молчания и возложением цветов.

В наших силах никогда не забывать о тех страшных годах, обрушившихся на родное государство, и о великих людях, отдавших свои жизни ради великой Победы.