В Тюмени почтили память пропавших без вести солдат

В День неизвестного солдата, отмечаемого сегодня, состоялись памятные мероприятия в подразделениях управления Росгвардии по Тюменской области и центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Кроме того, тюменские росгвардейцы, их дети и кадеты специализированной профильной группы ведомства "Монолит" Детского морского центра "Алый парус" приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалам памяти в городах и населенных пунктах региона.

Военнослужащие кинологического центра в режиме онлайн встретились с сопредседателем Центрального штаба общественного гражданского патриотического движения "Бессмертный полк России", членом Общественной палаты Тюменской области Геннадием Ивановым. Геннадий Кириллович рассказал об идее создания общественного движения, интересных фактах из истории Великой Отечественной войны и напомнил о важности участия каждого гражданина в деле увековечивания памяти подвига неизвестных и пропавших без вести воинов.

"В годы Великой Отечественной войны погибло порядка миллиона 17–18-летних солдат, можно сказать, ваших ровесников. По сути, это были мальчишки, которые не успели обзавестись семьёй. У них не осталось детей, внуков и правнуков. Их лиц и имён пока нет в рядах "Бессмертного полка". Но в наших силах вернуть из забвения их подвиги, их имена", — обратился к участникам встречи Геннадий Иванов.

В рамках мероприятий, посвященных памятной дате, в кинологическом центре работает тематическая выставка, на которой можно познакомиться с художественной литературой, архивными документами и фотографиями фронтовиков.