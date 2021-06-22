Пятнадцать тюменских призывников отправятся в президентский полк

Завтра, 23 июня, в 15 часов дня у монумента памяти погибших воинов Великой Отечественной войны на Исторической площади города Тюмени пройдет торжественная церемония, посвященная отправке призывников в президентский полк. На протяжении многих лет ежегодно 30 ребят из Тюменской области отправляются служить в главный полк России – по 15 в каждый призыв.

По традиции напутственными словами новобранцев будут провожать представители военного комиссариата Тюменской области, ветераны, проходившие срочную военную службу в Президентском полку в разные годы, представители общественных организаций, а также родные, близкие и друзья.

Президентский полк – уникальная воинская часть, решающая задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля – официальной резиденции Президента Российской Федерации, других важных государственных объектов, участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов, несению службы у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.