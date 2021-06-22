Топ-5 самых популярных у арестантов поэтов определили в тюменских тюрьмах

Произведения Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Владимира Высоцкого чаше всего читают подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, находящиеся в учреждениях УФСИН России по Тюменской области.

Рейтинг стихотворений составлен в рамках Всероссийской акции "Твои друзья – книги" на основе опросов и анализа востребованности книг в библиотеках учреждений.

Так, в Тюменской воспитательной колонии подростки чаще всего читают стихи Пушкина и Маяковского, самые любимые - "Няне", "Полтава", "Пророк", "Брожу ли я вдоль улиц шумных", "Что такое хорошо и что такое плохо?", "Кем быть?". В тобольском женском исправительном учреждении популярно творчество Есенина.

В УФСИН по Тюменской области сообщили, что библиотеки работают при каждом исправительном учреждении, в фонде более 55 тыс. книг, их читают около 5 тысяч осуждённых. В книжном фонде литература разных жанров и тематики, есть журналы и книги со шрифтом Брайля для слабовидящих людей. В литературных кружках участвуют более 230 осуждённых.

В 2020 году в СИЗО и колониях Тюменской области составляли рейтинг прозы. В него вошли романы Виктора Гюго "Человек, который смеётся", Фёдора Достоевского "Бедные люди" и произведения Александра Дюма.