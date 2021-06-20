В тюменском Медгороде рентгенологические исследования станут еще доступнее

Фото МКМЦ «Медицинский город»

В Медицинском городе проводят оптимизацию работы отделения рентгенологии. Благодаря этому уже к осени сократится время ожидания и очерёдность пациентов, которым показана лучевая диагностика.

Как сообщили в пресс-службе МКМЦ "Медицинский город", в клинике внедряют новые современные протоколы рентгенологических исследований.

"Мы проводим рентгенологические исследования с целью диагностики, уточнения объема и локализации патологических изменений, выполняем скрининговые исследования. От качества лучевой диагностики зависит точность постановки диагноза. Востребованность исследований растёт, как и риск увеличения очерёдности. Мы пришли к тому, что решению этой проблемы поможет перестройка работы отделения", - отметил заведующий рентгенотделением Медгорода Александр Прищепов.

Специалисты изучили опыт федеральных онкоцентров Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в прошлом месяце четыре лаборанта, девять врачей-рентгенологов и заведующий отделением прошли обучение по ряду программ в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России. Побывали тюменцы и в ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России в Москве.

"Основываясь на особенностях оборудования и специфике проводимых в регионе исследований, ранее накопленном опыте, мы готовы внедрить в практику отделения более современные, оптимальные протоколы рентгенологических исследований", - пояснил Александр Прищепов.

Плюс для пациентов - это уменьшение времени сканирования при сохранении высокого качества исследования. Окончательно новый вектор работы будет сформирован к сентябрю.