Тюменский инструктор по дрессировке рассказала об особенностях пород собак

Перед тем, как завести собаку, тюменцы должны тщательно изучить многие вопросы: не только как содержать домашнее животное, но и какая порода лучше подойдет под ваш образ жизни. А главное, убедиться, что вы уверены в желании ухаживать за собакой и не имеете различных иллюзий.

Тюменский инструктор по дрессировке Елена Долгачева напомнила, что владельцам собак приходится тратить время на ежедневные прогулки и занятия, силы на воспитание, деньги на содержание, кормление и лечение.

При выборе породы нужно учитывать размер, темперамент, предназначение и внешность. Но исключительно на последний фактор опираться не стоит.

"Самая большая беда − когда люди заводят джек-рассела, мечтая о флегматике, лежащем на диване 24 часа в сутки. Предназначение − это про инстинкты и характерные особенности. Например, заводя ягдтерьера, нужно быть готовым к тому, что собака может проявлять зооагрессию − драться с собаками, гонять кошек, душить кур в деревне. Потому что это охотники, и инстинкты у них сильные. Заводя бордер колли, не нужно удивляться острым реакциям на все быстро движущиеся объекты - машины, велосипеды, бегунов и так далее. Это пастухи, в них это заложено генетически. Бороться с таким поведением бывает довольно сложно, поэтому человек должен отдавать себе отчет в том, кого и для чего он заводит", − отмечает специалист.

Еще одним важным моментом является выбор заводчика и конкретного щенка. Заранее следует пообщаться с людьми, знакомыми с породой, и узнать, где стоит и где не стоит брать щенка. По возможности стоит познакомиться и с родителями щенка, оценить их психику. Кроме того, необходимо обратить внимание на тесты по здоровью − они у каждой породы свои, пишет "Мегатюмень".

"Если выбор заводчика и родительской пары был правильный, то щенка можно выбирать по простому принципу "кто западет в душу". Советую только обратить внимание на то, в каких условиях содержатся мать и щенки", − подытожила Елена Долгачева.