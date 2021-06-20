Комары могут спровоцировать аллергию у тюменцев

Растет количество тюменцев, чувствительных к укусам насекомых. Обычные комары могут вызвать аллергию. Симптомы могут быть разными - от вздутия и волдырей на месте укуса, до удушья, сиплого голоса и даже комы. Может наступать и анафилактический шок.

По статистике, аллергией страдает каждый пятый житель нашей планеты. За последние 30 лет аллергические болезни, в том числе бронхиальная астма, стали самыми быстро распространяющимися заболеваниями во всем мире. Причем рост их числа отмечается как среди взрослых, так и среди детей.

Как рассказала врач общей практики Кулаковской амбулатории, филиала ГБУЗ ТО "Областная больница №19" Ксения Жлудова, более 1500 жителей Тюменского района находятся на динамичном наблюдении с астматическим статусом, из них более 400 - это дети до 14 лет.

"К нам в Кулаковскую амбулаторию обратилась мама с ребенком. Девочка поступила с жалобами на отёк глаз после укуса мошки. Было проведено соответствующее лечение, динамика положительная", - поделилась Ксения Жлудова.

Врач отметила, что не стоит равнодушно относиться к насекомым и их укусам. Часть жителей даже не осознают то, что подвержены аллергии, списывая симптомы по незнанию на другую причину, например, на солнце. Но запущенная аллергия может привести к серьезным последствиям, пишет "Мегатюмень".