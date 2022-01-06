Тюменским родителям не советуют менять питание детей во время праздников

Для детей новогодние праздники - время сладостей, обилия угощений и различных блюд. Бывает, в это время родители разрешают есть то, что в обычные дни под запретом, праздники ведь! Порой салаты и бутерброды заменяют полноценные завтраки и обеды. Педиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Чахчахова предостерегает от нарушения пищевых правил. Несмотря на новогодние праздники, рацион детей, особенно маленьких, должен оставаться неизменным, сообщает АиФ - Западная Сибирь.

- Кормите ребенка в привычном режиме, длительные голодные промежутки детям запрещены. В новогоднюю ночь можно организовать второй ужин простыми блюдами. Попросите родных и близких не дарить детям конфеты, а заменить их, например, на фрукты, либо пастилу, - советует специалист. - Конфеты можно, но качественные и не более пары штук в день. Если говорить о выпечке, то здорово испечь что-то с ребенком вместе! Это будет и вкусно, и безопасно, и интересно.

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