Как защититься зимой от холодовой аллергии рассказали тюменцам

Зима доставляет много неудобств, и одной из проблем может стать холодовая аллергия – реакция организма на охлаждение тела. Она проявляется крапивницей или появлением красных высыпаний, зудом и припухлостью пальцев.

Заметить такое явление обычно можно при температуре ниже +4 градусов. О том, как предотвратить холодовую аллергию, корреспонденту Megatyumen.ru рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В первую очередь медики отмечают, что не существует специфических методов лечения именно этого вида аллергии. Пациентам советуют пройти обследование и выяснить, в чем причина такой реакции и почему иммунитет не защищает организм от воздействия холода.

При аллергии на холод для предотвращения неприятных проявлений следует придерживаться простых правил во время прогулок. Так, дышать следует только через нос, в холодные дни лучше сократить время пребывания на морозе. Перед тем, как выйти на улицу, рекомендуется на 20-3- минут нанести на кожу рук и лица специальные защитные крема, а на губы − жирную гигиеническую помаду. Специалисты не рекомендуют умываться или мыть руки ледяной водой. Очень важно носить шарфы, перчатки и шапки, а при необходимости прятать в шарф лицо.

Лечение холодовой аллергии лучше доверить профессионалам и не запускать проблему, откладывая визит к врачу, так как она может привести к серьезным последствиям. Аллергологи отмечают, что холодовой дерматит может сопровождаться насморком и чиханием, жжением в глазах и слезоточивостью. А в случае долгого пребывания на морозе можно и вовсе "заработать" отек Квинке.