Лето - самое подходящее время для вакцинации от COVID-19, считают эксперты

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Эксперты Роспотребнадзора и тюменского центра гигиены и эпидемиологии утверждают, что лето - самое подходящее время для вакцинации от COVID-19. В это время иммунитет тюменцев наиболее крепкий и подготовленный.

Как сообщили эпидемиологи, в рационе тюменцев в летнее время много свежих фруктов, овощей, ягод и зелени, восполняющих дефицит витаминов и микроэлементов. Горожане больше гуляют, ходят пешком, ведут более активный и здоровый образ жизни. Свежий воздух в комплексе с физической активностью способствует укреплению здоровья и повышения иммунитета.

По мнению врачей, подготовленный иммунитет будет кстати в период начала сезонного подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и прочими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Это касается и коронавируса. Если поставить прививку от COVID-19 сейчас, то организм легче справится с выработкой иммунного ответа (антител) и плюсом получит дополнительную защиту от инфекций осенью, пишет "Тюменская область сегодня".