Кардиолог рекомендует тюменцам меньше есть жирного и сладкого

Сосуды молодого и здорового человека легко справляются с нагрузками, однако со временем могут возникать холестериновые бляшки, которые приводят к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой. Этому способствует неправильное питание: употребление жирной пищи, большого количества сахара и алкоголя.

Как отмечает врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Альфира Белокурова, сосуды закупориваются из-за холестериновых бляшек и отложения солей кальция. Они реагируют на все, что происходит с человеком. Когда он часто ест много соленого, происходит сгущение крови и задержка жидкости – артериальное давление повышается. Чувствительны они к переживаниям, от стресса сосуды сужаются и давление снова увеличивается. А от малоподвижного образа жизни ослабевает сила сокращений сердца, снижается тонус сосудов.

"Образовавшиеся атеросклеротические бляшки не "рассосутся". Чудодейственных таблеток и капельниц для их лечения нет. Можно только замедлить их рост и предотвратить опасные осложнения", - рассказала врач.

Для профилактики кардиолог рекомендует ограничить употребление продуктов животного прохождения с высоким содержанием холестерина: жирное мясо, субпродукты, жирные молочные продукты и цельное молоко, яичный желток. Важно также контролировать уровень сахара и не злоупотреблять сладким и мучным, паштетом, пальмовым и сливочным маслом. Майонез, жирный сыр, газированная вода и алкоголь плохо влияют на сосуды, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Занимайтесь спортом. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рассчитать допустимый уровень физической нагрузки должен специалист. Сдайте липидограмму – проверьте свой уровень холестерина, даже если у вас нет жалоб, а также контролируйте уровень кальция и баланс питательных веществ в организме", - советует Альфира Белокурова.