Педагог из Голышманово стала призером областного конкурса "Сердце отдаю детям"

Фото организаторов конкурса "Сердце отдаю детям"

Молодой педагог Голышмановского молодёжного центра Анастасия Бетехтина стала серебряным призером областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Она уступила коллеге из тюменского центра "Грант".

Как рассказала сама участница, к конкурсу она начала готовиться еще весной. В заочном этапе представила образовательную программу "Юный инженер". Ее суть заключается в том, чтобы научить ребят не просто погружаться в виртуальную реальность, но и создавать её самим, причём с учётом регионального компонента.

"Это значит, чтобы воспитанники разрабатывали полезные проекты о нашем округе, у нас есть что показать. Также отправляла экспертам видеоматериал "Визитная карточка" и видеообращение "Моё педагогическое послание профессиональному сообществу". Вышла в очный этап, где в дистанционном формате провела открытое 20-минутное занятие для ребят, которые до этого не занимались робототехникой. Задача педагогов допобразования - давать азы какой-либо профессии", - отметила Анастасия Бетехтина.

Педагог также приняла участие в конкурсах "4 К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции" и "Педагогическая риторика". Одну из трёх ее образовательных программ, выставленных на конкурс, включили в сборник регионального модельного центра. А образовательная программа "Юный инженер" принесла молодёжному центру три комплекта VR шлемов-очков.

Отметим, за пять лет работы Анастасия Бетехтина своим трудом пополнила материально-техническую базу молодёжного центра 10 робототехническими комплектами LEGO Mindstorms EV3, двумя ноутбуками и 3D принтером благодаря победам на конкурсах, пишет "Космольская правда – Тюмень".